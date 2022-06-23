В Австралии умерла автор фасонного купальника «бикини» Пола Стаффорд

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23 июня 2022, 14:40

История купальника бикини, Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/ Global Look Press

Жительница Австралии, ставшая известной во всём мире изобретением дизайна купальников «бикини» Пола Стаффорд, умерла утром в четверг, 23 июня, в возрасте 102 лет. Информацию сообщает телеканал 9News.

Журналисты уточняют, что кончина Полы была спокойной.

Напомним, дебют Стаффорд состоялся в 1943 году, когда она повергла в шок консервативную публику штата Квинсленд в Австралии на побережье Голд-Кост. Молодая модельер изначально хотела назвать свои купальники «французскими». Пола разделила на две части привычную тогда модель купальников и сократила количество ткани из-за нехватки материалов, ведь времена были военными.

Сразу после первого показа купальники Стаффорд представили в Лондоне и Нью-Йорке. Стоит отметить, что изначально Пола хотела стать архитектором, но получила мировую известность. Именно как модельер.