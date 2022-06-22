В Le Figaro заметили падение интереса мировой общественности к событиям на Украине

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22 июня 2022, 17:55

украинский флаг, Twitter.org/ Global Look Press.com

События на Украине перестают быть актуальными и злободневными для мировой общественности. Такое мнение выразили авторы французского издания Le Figaro. Подчёркивает в среду, 22 июня, ФАН.

Компания News Whip провела анализ и пришла к выводу, что упоминания темы конфликта с начала спецоперации практически исчезли с повестки дня. В числовом виде это отражается так: с 24 февраля число отметок упало с 18 миллионов до 345 тысяч. В целом, это показывает «исчерпание» интереса к украинскому кризису.

«Встречаемость слова "Украина" в поиске Google рухнула с 24 февраля», — значится в материале издания.

Отметим, ранее жители ФРГ возмутились появлением изображения украинского флага на упаковках хлеба.