Певица-трансвестит Кончита Вурст спела песню в память «своих собратьев» из батальона «Азов»*

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22 июня 2022, 17:02

Кончита Вурст/ стоп-кадр из видео

Скандальная европейская певица Кончита Вурст исполнила песню в память «своих собратьев» из запрещённого в России батальона «Азов»*.

Посвящение было исполнено накануне на телемарафоне в «рамках информационной кампании по предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС» Embrace Ukraine — #StrivingTogether, проведённом в Амстердаме.

Несмотря на нетерпимость к нетрадиционным извращенцам в среде украинских радикалов, Вурст не в первый раз поддерживает побратимов из нацбатальонов. В мае текущего года она записала трек Striving Together («Боремся вместе»).

*запрещённая в России экстремистская украинская группировка.