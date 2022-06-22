Сумма военной помощи Украине в шесть раз превышает её военный бюджет в 2021 году

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22 июня 2022, 15:56 Источник: rbc.ru

Фото: соцсети

С конца февраля 2022 года объемы международной помощи Украине превысили $75 млрд. Это следует из данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики.



Объем гуманитарной помощи уже сопоставим с планом ООН по борьбе с коронавирусом, а сумма военной помощи — с военным бюджетом Австралии. Крупнейшим донором как военной, так и гуманитарной помощи, оказались США.



Так, сумма военной помощи американцев Украине составила $25,5 млрд, финансовой - $9,5 млрд, гуманитарной - $9,4 млрд. Для сравнения: военная помощь институтов ЕС составила $2,1 млрд, финансовая - $11,6 млрд, гуманитарная - $1,3 млрд. Всего проект Ukraine Support Tracker обладает данными о 38 донорах - странах G7 и ЕС, институтах ЕС (Еврокомиссия, Европейский фонд мира и Европейский инвестиционный банк), Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Южной Корее, Швейцарии и Турции. Данные собраны на основе информации из официальных правительственных источников, существующих списков помощи Украине и сообщений СМИ.



Исходя из расчётов, объем обещанной помощи, включая военную, финансовую и гуманитарную, в полтора раза превысил доходы украинского бюджета в прошлом году ($47,5 млрд в пересчете по среднегодовому курсу гривны к доллару Нацбанка Украины за 2021 год).



Общая сумма военной помощи Украине ($34,6 млрд) в шесть раз превышает её военный бюджет в 2021 году ($5,9 млрд).



