Рябков уточнил, что Сигал продолжает миссию спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США

Известный голливудский актёр Стивен Сигал продолжает быть спецпредставителем МИД Российской Федерации по гуманитарным связям с США хотя соответствующий меморандум был расторгнут. Об этом заявил, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Безусловно, он сохраняет свой статус специального представителя», — приводит слова чиновника ТАСС. Он уточнил, что актёр занимается определённым набором вопросов.
Замглавы МИДа подчеркнул, что Москва «здесь не собирается ничего менять, несмотря на общий климат в отношениях».
Напомним, в мае прошлого года американский актёр Стивен Сигал официально стал членом партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».