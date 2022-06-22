Рябков уточнил, что Сигал продолжает миссию спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США

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22 июня 2022, 15:21

Стивен Сигал, Olga Sokolova/ Global Look Pres

Известный голливудский актёр Стивен Сигал продолжает быть спецпредставителем МИД Российской Федерации по гуманитарным связям с США хотя соответствующий меморандум был расторгнут. Об этом заявил, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Безусловно, он сохраняет свой статус специального представителя», — приводит слова чиновника ТАСС. Он уточнил, что актёр занимается определённым набором вопросов.

Замглавы МИДа подчеркнул, что Москва «здесь не собирается ничего менять, несмотря на общий климат в отношениях».

Напомним, в мае прошлого года американский актёр Стивен Сигал официально стал членом партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».