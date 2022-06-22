Суд во Львове арестовал все имущество Медведчука: в перечень попали даже бокалы, чашки и подстаканники

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22 июня 2022, 14:20 Источник: РИА Новости

Виктор Медведчук, Kremlin Pool/globallook.com

У оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука суд арестовал все имущество, включая часы, чашки, подносы, бокалы, сообщило издание «Украинские новости».

Арест на недвижимость Медведчука и его жены Оксаны Марченко был наложен еще в апреле. После обыска 7 июня в его доме и на земельном участке, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова выступила с дополнительным ходатайством об аресте обнаруженного следователями имущества. Суд удовлетворил ходатайство прокурора.

Как пишет издание, арестовано почти 300 картин, четыре статуэтки, пять чашек, десять часов, два серебряных подстаканника, чайник, бокал, графин, 31 коробка с «элементами посуды», а также железнодорожный вагон-ресторан с мебелью, предметами интерьера и посуды.

Кроме того, сообщается, что в ходе обыска украинские следователи изъяли у домработницы Медведчука 467 тыс. долларов и 87 тыс. евро.

Медведчук был задержан 12 апреля при попытке покинуть Украину.