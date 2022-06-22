На официальном аккаунте ВР Украины в Twitter разместили фото погибшей при обстреле дончанки с циничным комментарием

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22 июня 2022, 13:38

Обстрелы Донецка ВСУ, Alexander Rekun/: Global Look Press

На странице официального аккаунта Верховной Рады в Twitter на английском языке пресс-служба парламента разместила фотоснимок с телом погибшей при обстреле мирной жительницы Донецка. Украинские политики в своём репертуаре цинично прокомментировали трагический кадр.

«Мужчина плачет над телом своей погибшей девушки. Она стала жертвой обстрела Калининского района Донецка 9 июня 2022 года. Вот что украинцы переживают каждый день», − значится в комментарии к фотографии в соцсети. В Раде снова указывают на «самообстрелы» в Донбассе, забывая о постоянных ударах ВСУ по территориям республик.

Скрин из Твиттера Рады

Напомним, что за последние недели Донецк постоянно подвергается обстрелам из тяжёлой артиллерии, в том числе и поставленной Западом со стороны ВСУ. Украинские радикалы в погонах терроризируют столицу ДНР, даже отступая. Тем временем Киев выдаёт свои преступления за "обютрелы российской армии" перед западными кураторами.