В Молдавии проходят антиправительственные акции протеста

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22 июня 2022, 11:27

Инициатором последней антиправительственной акции протеста стали фермеры. Они требуют компенсации затрат на топливо, удобрения. Кроме того, аграрии недовольны запретами на экспорт пшеницы. Масштабы протестов набирают обороты. Молдавия не сталкивалась с тяжёлым экономическим положением уже три десятилетия.



Власти республики вынуждены признать, что с каждым годом число людей, оказавшихся за чертой бедности, увеличивается. Официальная статистика данной категории населения – 28%, однако их число может быть больше 50% от общего числа граждан. Кроме того, в стране фиксируется самая высокая инфляция среди всех европейских государств. В прошедшее воскресение в столице прошла массовая акция протеста. В ней принимали участие более 40 тысяч людей. Они требовали смены правительства и президента. Премьер Наталья Гаврилица считает, что министрам необходимо больше общаться с гражданами. Чиновники уделяют недостаточно внимания проблемам населения.



Цены в стране растут прежде всего из-за роста тарифов на электроэнергию и газ. Контракт на поставку электричества подписан только на 30 дней. С поставками российского газа ситуация ещё сложнее. Республика несвоевременно рассчитывается за поставленное топливо, создавая риски для остановки сотрудничества с «Газпромом».