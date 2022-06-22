В Молдавии проходят антиправительственные акции протеста

Инициатором последней антиправительственной акции протеста стали фермеры. Они требуют компенсации затрат на топливо, удобрения. Кроме того, аграрии недовольны запретами на экспорт пшеницы. Масштабы протестов набирают обороты. Молдавия не сталкивалась с тяжёлым экономическим положением уже три десятилетия.
Власти республики вынуждены признать, что с каждым годом число людей, оказавшихся за чертой бедности, увеличивается. Официальная статистика данной категории населения – 28%, однако их число может быть больше 50% от общего числа граждан. Кроме того, в стране фиксируется самая высокая инфляция среди всех европейских государств. В прошедшее воскресение в столице прошла массовая акция протеста. В ней принимали участие более 40 тысяч людей. Они требовали смены правительства и президента. Премьер Наталья Гаврилица считает, что министрам необходимо больше общаться с гражданами. Чиновники уделяют недостаточно внимания проблемам населения.
Цены в стране растут прежде всего из-за роста тарифов на электроэнергию и газ. Контракт на поставку электричества подписан только на 30 дней. С поставками российского газа ситуация ещё сложнее. Республика несвоевременно рассчитывается за поставленное топливо, создавая риски для остановки сотрудничества с «Газпромом».
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