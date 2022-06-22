В США разрешили вакцинировать детей до 5 лет

Годы идут, но коронавирусная обстановка всё ещё оставляет желать лучшего. А значит, продолжается и борьба с данной микроформой. Уведомление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США дало экстренное разрешение на вакцины против «ковида» для детей в возрасте 5 лет и даже младше. В журнале Nature уже сообщили об этой инициативе.
В издании отмечается, что масштабная вакцинация детей в Штатах может начаться после того, как Центр по контролю и профилактике заболеваний подпишет аналогичное решение. Ранее два вакцинных производителя представили результаты клинических испытаний. Испытания показали, что вакцины от коронавируса абсолютно безопасны для детей, а антитела формируются в таком же количестве, как и у взрослых людей.
Также отмечено, что изначально у детей были самые низкие шансы заболеть коронавирусной инфекцией. Но после того, как в мир пришёл штамм «омикрон», госпитализация детей возросла в разы. Фармкомпании высчитали дозировку. Детская доза вакцины будет составлять от четверти до одной десятой от дозировки, которую получают взрослые.
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