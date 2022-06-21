«Асбестовое дело»: самые масштабные и дорогие тяжбы в США​

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21 июня 2022, 18:30 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Существует в судебной системе такое особое понятие, как «абсестовое дело». Это серия коллективных и индивидуальных исков против производителей абсеста и строительных компаний, поданных людьми, пострадавшими от чрезвычайно опасного, но бывшего многие десятилетия довольно популярным, материала.

Она считается самой масштабной и самой дорогой тяжбой в истории США. Выплаты истцам давно перевалили за 250 млрд $. Такие данные приводят в страховом рынке Lloyd`s. Десятки, а то и сотни компаний превратились в банкротов. Каждый год суды рассматривают несколько тысяч новых исковых заявлений, как от пострадавших, так и от членов их семьи.

Но тем не менее эксперты давно отмечают некоторую аномалию. Истцами по «абсестовым делам» выступают жители из самых разных частей государства, большинство исков всё же подаётся в суды совершенно определённых юрисдикций. По данным KCIC, отслеживающей такие дела, в 2017 году было подано около 3 тысяч подобных исков. Истцами выступали жители 125 американских юрисдикций, но половина всех исков была рассмотрена судами только 50 юрисдикций. Лидировали суды округа Мэдисон, штат Иллинойс, и города Сент-Луис, штат Миссури. Округ Мэдисон в целом лидирует по количеству поданных исков о возмещении ущербов в связи с заболеванием мезотелиомой.

Большинство исков подаётся людьми, которые не проживают в штате и не были подвержены воздействию абсеста в штате. Что до Сент-Луиса, то большинство рассматриваемых там «абсестных» исков поступает от лиц, пострадавших за пределами Миссури и проживающих в других регионах. Ответчиками выступают компании, для которых Миссури не является «домашним» штатом. Указанные юрисдикции считаются истцами и их защитой очень удобными для подачи исков, поскольку суды там снискали известность своим расположением к истцам и щедростью при компенсации.