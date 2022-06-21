Правительство Чехии пообещало «сжечь всё», чтобы обогреть дома, если Россия прекратит зимой поставки газа

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21 июня 2022, 18:09 Источник: ТАСС

Газ. Фото: Jean Marc Quinet/globallook.com

Чтобы обеспечить жителей страны электроэнергией и теплом этой зимой, правительство Чехии готово «сжечь все», если прекратятся поставки газа. Об этом заявил во вторник уполномоченный правительства Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.

«Если этой зимой отключат газ, мы сожжем все, что сможем, чтобы согреть наших людей и выработать электричество», - приводит слова Бартушки издание Euractiv.

Уполномоченный чешского правительства заявил, что сейчас у страны в приоритете переход на экологичные источники энергии, однако он потребует времени. Кроме того, в Чехии обсуждают вопрос продления срока работы угольных электростанций. Ранее президент страны Милош Земан назвал планирующийся отказ от угольной энергетики поспешным.

Напомним, Чехия оказалась в числе тех стран, которые отказались от оплаты российского газа по предложенной Москвой схеме.