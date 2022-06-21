ФАН: Фонд борьбы с репрессиями будет добиваться закрытия украинского сайта «Миротворец»

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21 июня 2022, 17:49

ФБР, FBI/ Globallookpress.com

Скандально известный украинский сайт «Миротворец», куда заносят данные противников нынешнего киевского режима и украинского экстремизма, привлёк внимание сотрудников Фонда борьбы с репрессиями, основанного бизнесменом Евгением Пригожиным. По этому поводу высказалась глава ФБР Мира Тэрада.

Чашу терпения «стражи патриотизма» Украины переполнили в минувшем году, когда разместили в базе «Миротворца» персональные данные 13-летней писательницы из ЛНР Фаины Савенковой. Девочке практически сразу стали угрожать радикальные украинские «активисты», ребёнку звонили и писали днём и ночью с угрозами в адрес семьи и самой девочки. Юная луганчанка направила обращение американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором объяснила, что на самом деле представляет из себя киевский режим.

«Вот уже неделю украинская артиллерия безжалостно обстреливает Донецк, убивая мирных жителей в Донбассе. Одно дело воевать с армией, а другое просто палить из орудий по школам, детским садикам и спящим жителям. Многие скажут, что это обман и пропаганда, но это не так… Я продолжаю рассказывать правду о том, что у нас происходит. И знаю, что Вы делаете то же самое, рассказывая об Америке. Я не считаю Вас другом России, но то, что Вы рассказываете правду и не хотите войны с ней, меня радует», − цитирует письмо Фаины ФАН.

Глава ФБР Тэрада после детального разговора с юной писательницей сообщила о решении Фонда рассмотреть ее дело. «Мы будем добиваться закрытия этого преступного ресурса. Уже завтра пришлем первые материалы», — сообщила глава ФБР.

Ранее Фаина Савенкова отметила безучастность международных организаций к судьбе прав детей Донбасса. Обращения в ЮНИСЕФ и ООН дали лишь формальные отписки.