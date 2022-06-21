Минобороны РФ: российские военные ответили на обстрел платформ в Черном море ударом по аэродрому под Одессой

Российские вооруженные силы нанесли ответный удар по аэродрому под Одессой после атаки платформ «Черноморнефтегаза» украинскими бойцами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
В результате удара по военному аэродрому «Школьный» в районе Одессы были уничтожены ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами «Байрактар-ТБ2».
Кроме того, авиацией военно-воздушных сил Российской Федерации на острове Кубанский были уничтожены два артиллерийских взвода и две пусковые установки зенитной ракетной системы в районах Очакова и Тузлы Одесской области.