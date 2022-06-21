Минобороны РФ: российские военные ответили на обстрел платформ в Черном море ударом по аэродрому под Одессой

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21 июня 2022, 16:22

Самолет на аэродроме в Одессе, Mike Camunas / glovallookpress.com

Российские вооруженные силы нанесли ответный удар по аэродрому под Одессой после атаки платформ «Черноморнефтегаза» украинскими бойцами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В результате удара по военному аэродрому «Школьный» в районе Одессы были уничтожены ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами «Байрактар-ТБ2».



Кроме того, авиацией военно-воздушных сил Российской Федерации на острове Кубанский были уничтожены два артиллерийских взвода и две пусковые установки зенитной ракетной системы в районах Очакова и Тузлы Одесской области.





