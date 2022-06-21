Минобороны РФ: российские военные уничтожили 15 гаубиц М-777 и другую артиллерию в Донбассе и на Украине

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21 июня 2022, 15:44

Минобороны РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Официальный представитель Вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что силами российских военных уничтожено значительное количество артиллерии ВСУ иностранного и отечественного производства.

В частности, военный заявил, что в Одесской области ликвидированы 15 единиц гаубиц М-777 производства США; два артиллерийских взвода таких же гаубиц, две пусковые установки С-300.

В районе Северска, городка в ДНР, уничтожена радиолокационная станция наведения ракет ЗРК С-300.

«На Донецком направлении поражено два взвода РСЗО «Ураган» в районах Заряное, Димитров и два взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б», − отметил в докладе Конашенков.

Также он заявил, что силами ПВР России перехвачены пять ракет «Точка-У», а также 30 снарядов РСЗО «Ураган» перехвачены ПВО РФ в ДНР, ЛНР и Харьковской области;