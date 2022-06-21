Католики предлагают реформировать церковь: разрешить однополые браки, вступление в сан женщин и женатых мужчин

В октябре прошлого года был открыт Синод Римско-католической церкви. На нём рассмотрены вопросы венчания людей нетрадиционной ориентации, рукоположения женщин. В мероприятиях принимают участие не только представители духовенства, но и миряне.
Осенью будет опубликован первый документ, который примут по итогам множественных заседаний Синода. В Испании предложили ввести в духовный сан женщин и женатых мужчин. В архиерейском коммюнике указано, что реформа церкви позволит иметь более целостный подход к обществу. Религия должна соответствовать конкретным ситуациям.
Немецкие иерархи также внесли предложения в Ватикан по вопросу отношения церкви к ЛГБТ. Для сокращения преступлений в отношении несовершеннолетних, немецкое духовенство хочет разрешить священникам жениться. Напомним, в начале июня католическая церковь впервые за всю историю благословила брак двух мужчин. Церковный обряд проходил в храме города Будрио.
В июне при участии католической церкви пройдёт Х Всемирная встреча семей. В мероприятии примут участие представители нетрадиционной ориентации. В Апостольском дворце напомнили о важности сопровождения всех людей милосердием. Все семьи должны иметь отношение к церкви, полагают священники католической церкви.
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