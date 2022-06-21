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21 июня 2022, 15:56

Стоп-кадр из видеосюжета

На побережье города Одессы волны прибили британский шлем MK6. Такие Лондон поставляет в качестве амуниции военным ВСУ.

Украинские СМИ поспешили выдать иностранных шлем за российский с крейсера «Москва». Однако детальный разбор фейка позволил установить, что пропагандисты вновь устроили зубодробильные прыжки на костях своей армии. Вполне вероятно, что этот шлем принадлежал одному из неудачливых штурмовиков российских позиций на острове Змеиный.

Ранее сегодня, 21 июня, стало известно, что российские вооруженные силы отбили атаку вооруженных сил Украины на остров Змеиный. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.