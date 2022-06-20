В США узнали, что Байден мылся в душе со своей дочерью

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20 июня 2022, 20:57 Источник: gazeta.ru

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP / globallookpress.com

Дочь президента США Джо Байдена Эшли забыла в своем номере дневник. После этого в открытом доступе оказались шокирующие факты.



Сейчас дочери американского президента 41 год. В дневнике Эшли написала, что в детстве «принимала душ с папой, что, наверное, непозволительно». На эту историю отреагировал журналист Fox News Такер Карлсон. Он обвинил американского лидера в «извращении» и потребовал вмешательства полиции.



Карлсон отметил, что Эшли не сообщает, сколько ей было лет на тот момент, однако «она была вполне взрослой, чтобы запомнить это».



«Кстати, маленькие дети не принимают душ, они купаются в ванне», — добавил журналист.



В своем дневнике дочь Байдена также сообщает:



«Я всегда была повернута на парнях. Гиперозабочена с юных лет. Я помню, что меня сексуально привлекал один из членов семьи».



О пропаже дневника Эшли впервые стало известно в ноябре 2021 года. Об этом сообщала газета The New York Times. Но подробностей тогда не приводилось. Теперь же, помимо прочего, оказалось, что забыла свой дневник дочь президента в центре для страдающих наркозависимостью. Мать-одиночка Эйми Харрис обнаружила его и продала за $40 тыс. компании Project Veritas. Основатель этой компании передал копию дневника праворадикальному новостному сайту National File, который опубликовал выдержки 24 октября 2020 года, за несколько дней до выборов.



Записи в дневнике датируются периодом с 25 января по 18 сентября 2019 года. Эшли, ранее употреблявшая наркотики, тогда находилась в реабилитационном центре в Палм-Бич.



Отметим, что еще недавно в эпицентре скандалов оказывался сын Джо Байдена Хантер. В СМИ тиражировались фото, на которых Хантер запечатлен во время оргий или за употреблением наркотиков. Его обвиняли в криминальной деятельности в сфере наркотрафика и проституции.



