Великобритания готовит свою армию для противостояния с Россией

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20 июня 2022, 18:12

Начальник Генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс предложил реформировать армию. По его мнению, она должна быть максимально готовой для противостояния с армией РФ.



В свою очередь премьер Борис Джонсон добавил, что конфликт между Россией и Украиной может затянуться на годы. Однако его завершение должно пройти только на условиях Украины.



Реформа армии Туманного Альбиона была начала ещё в прошлом году. Она предполагает замену оснащения. Глава Генштаба считает, что в случае победы спецоперации РФ на Украине, военные действия перейдут на европейскую территорию.



Борис Джонсон призывает Запад «не уставать» от Украины. В противном случае украинская армия может пойти на уступки России. По мнению политика, западные страны должны обеспечить ВСУ необходимым вооружением. Для этого Британия готова обучить 10 тысяч украинских солдат пользованию западным оружием. Кроме того, Джонсон считает, что Запад должен оказать Украине серьёзную финансовую помощь. Все государственные институты Украины должны продолжать работу. Британский премьер пытается сколотить из европейских и западных политиков антироссийскую партию. Большое внимание политик уделяет саммиту НАТО, который состоится в конце месяца. На нём страны-участники альянса определят новый пакет военной помощи Украине.



