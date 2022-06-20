РПЦ хотят исключить из Всемирного совета церквей

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20 июня 2022, 17:39

В конце августа состоится XI Ассамблея Всемирного совета церквей. Мероприятие пройдёт в Германии. Члены Совета предложили исключить Русскую православную церковь из состава организации.



При этом действия членов Совета вызывают много вопросов. Например, Православная церковь Украины стала практически полноценным членом организации. Религиозная структура всё больше приобретает политический характер. Например, в июне Совет осудил действия России на территории Украины.



Политику РФ в отношении Украины поддержал патриарх Кирилл. Несмотря на это, в Центральном комитете организации пока считают, что диалог с Московским патриархатом должен продолжаться.



Представители Православной церкви Украины в последние дни совершили множество визитов в европейские страны. Они выступают с политическими речами, обвиняя Россию и русское православие в преступлениях. Президент Цюрихской реформатской церкви Мишель Мюллер считает, что патриарх Кирилл придерживается ошибочной позиции.



На Ассамблею от России прибудет глава внешнеполитического отдела РПЦ митрополит Антоний. Он полностью солидарен с позицией Кирилла по спецоперации РФ на Украине. Соответственно, он не станет отходить от основной линии Русской православной церкви и готов продолжить поддержку РФ в борьбе с национализмом.



