Запад заинтересован в длительном конфликте на Украине

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20 июня 2022, 13:15

Тактические успехи России в спецоперации на Украине подталкивают западные государства к оказанию новой военной помощи Киеву. Канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что военные действия могут затянуться на долгие годы. Подобного мнения придерживаются генсек НАТО Йенс Столтенберг и британский премьер Борис Джонсон.



В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон после визита на Украину заявил, что страны коллективного Запада не будут поставлять ВСУ штурмовую авиацию и танки. По его мнению, это может привести к втягиванию государств в большую войну.



В скором времени в Мадриде состоится саммит G7. Стороны будут обсуждать на нём вопросы поставок вооружения для Украины. Американцы готовы поставить новые системы залпового огня HIMARS. Они способны поражать цель на расстоянии до 300 километров. Помимо этого США направят для ВСУ целый вертолётный полк Ми-17.



В Киеве уже признали преимущество РФ в артиллерии и тяжёлой технике. При этом украинское руководство полагает, что Запад прикладывает недостаточно усилий для оказания помощи ВСУ. В настоящий момент они покрывают лишь 15% потребностей армии. Украинские солдаты особо нуждаются в танках, ПВО, бронемашинах. Из-за использования Россией высокоточного оружия Украина потеряла уже 30-40% всей военной техники.