Гендиректор Минздрава Израиля Аш допустил начало новой волны распространения COVID-19 в стране

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19 июня 2022, 12:04 Источник: ТАСС

тесты на COVID-19, https://unsplash.com/photos/ruuCTOhkdVc

Генеральный директор Минздрава Израиля Нахман Аш заявил, что количество новых случаев заражения коронавирусом в стране продолжает расти, что может говорить о начале очередной волны распространения COVID-19.

Согласно данным официальной статистики, в минувшую пятницу в Израиле впервые за долгое время зарегистрировали свыше семи тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Нахман Аш отметил, что подобный всплеск был зафиксирован несколько месяцев назад, однако тогда количество новых случаев заболевания очень быстро пошло на спад.

На сей раз, по мнению профессора, ситуация иная. "Думаю, мы можем начинать называть это новой волной", – заключил Аш.