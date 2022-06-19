Читатели Le Figaro осуди главу Украины Зеленского за внешний вид на встрече с лидером Франции

Аргументы Недели → В мире 13+

19 июня 2022, 12:17 Источник: РИА Новости

Канцлер ФРГ Шольц и глава Украины Зеленский, фото: Kay Nietfeld/dpa, globallookpress.com

Читатели французской газеты Le Figaro осудили внешний вид и поведение главы Украины Владимира Зеленского во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее Макрон, Шольц и Драги посетили Украину накануне и провели переговоры с Зеленским.

Пользователи под никами JOEL VELASQUE и Concombre29 высмеяли и раскритиковали внешний вид Зеленского: футболка, в которую был одет президент, была воспринята читателями, как неуважительный жест по отношению к тем, «кто его кормит».

«Какое коллективное безумие! Зеленский, "хозяин мира", щелчком пальца заставляет своих камердинеров, возглавляющих ЕС, провести всю ночь в поезде, которые приходят к нему на сцену, чтобы принести присягу на верность», — отметил Grand largue.