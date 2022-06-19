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Боец ЛНР с позывным "Турбо": украинские силовики пока остаются на Углегорской ТЭС

, 11:40 Источник: РИА Новости

Боец ЛНР с позывным
ТЭС, Anton Belitsky/Russian Look, globallookpress.com

Украинским силовикам важно контролировать Углегорскую ТЭС из-за угрозы продвижения военнослужащих ЛНР. Об этом РИА Новости рассказал солдат Народной милиции ЛНР с позывным «Турбо». 

Военнослужащий заявил, что украинской стороне принципиально занимать позиции «в середине дамбы», чтобы продолжать наступление в район Артёмовска и Славянска. 

Он также добавил, что ВСУ подконтрольна Светлодарская ТЭС, с которой они обстреливают Светлодарск. 

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о том, что украинские националисты готовят провокацию с артобстрелом Змиевской тепловой электростанции (ТЭС).

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