Боец ЛНР с позывным

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19 июня 2022, 11:40 Источник: РИА Новости

ТЭС, Anton Belitsky/Russian Look, globallookpress.com

Украинским силовикам важно контролировать Углегорскую ТЭС из-за угрозы продвижения военнослужащих ЛНР. Об этом РИА Новости рассказал солдат Народной милиции ЛНР с позывным «Турбо».

Военнослужащий заявил, что украинской стороне принципиально занимать позиции «в середине дамбы», чтобы продолжать наступление в район Артёмовска и Славянска.

Он также добавил, что ВСУ подконтрольна Светлодарская ТЭС, с которой они обстреливают Светлодарск.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о том, что украинские националисты готовят провокацию с артобстрелом Змиевской тепловой электростанции (ТЭС).