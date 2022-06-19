РИА Новости: один из командиров украинского «Айдара» попал в плен при взятии села Метелкино в пригороде Северодонецка

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19 июня 2022, 08:37 Источник: РИА Новости

Боевые действия в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Один из командиров украинского националистического формирования «Айдар» (запрещено в Российской Федерации) попал в плен при взятии села Метелкино в пригороде Северодонецка. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

Согласно сведениям агентства, полученным от источника в силовых структурах, в ходе зачистки Метелкино были пленены несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров «Айдара».

«Сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный», — отметил собеседник журналистов.

Как сообщалось ранее сегодня, посол Берлина в Киеве Анка Фельдхузен заявила, что украинской стороне поставят современные немецкие системы противовоздушной обороны ближе к октябрю.