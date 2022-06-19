РИА Новости: один из командиров украинского «Айдара» попал в плен при взятии села Метелкино в пригороде Северодонецка

Один из командиров украинского националистического формирования «Айдар» (запрещено в Российской Федерации) попал в плен при взятии села Метелкино в пригороде Северодонецка. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.
Согласно сведениям агентства, полученным от источника в силовых структурах, в ходе зачистки Метелкино были пленены несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров «Айдара».
«Сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный», — отметил собеседник журналистов.
Как сообщалось ранее сегодня, посол Берлина в Киеве Анка Фельдхузен заявила, что украинской стороне поставят современные немецкие системы противовоздушной обороны ближе к октябрю.