В сети появилось видео падения Байдена с велосипеда во время прогулки

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18 июня 2022, 18:18

Фото: t.me/s/ostorozhno_novosti

В субботу журналисты пула Белого дома распространили видео, на котором президент США Джо Байден во время прогулки падает с велосипеда. Инцидент произошел неподалеку от дома американского главы в Рехобот-Бич.

На видео Байден подъезжает к группе журналистов, которые окликают его и пытаются задать вопросы. Президент притормаживает — и не удерживает равновесие.

При этом Байден быстро поднялся и заверил журналистов, что у него «все ok».

Больше года назад широкий резонанс в СМИ получил другой инцидент с американским президентом — тогда он упал на трапе самолета.