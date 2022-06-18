Арахамия: позиция Украины за столом переговоров с Россией может измениться к августу

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18 июня 2022, 13:23 Источник: РБК

Давид Арахамия, Sergei Chuzavkov / globallookpress.com

Руководитель украинской делегации на переговорах с Россией по ситуации на Украине Давид Арахамия заявил, что позиция Киева за столом украинско-российских переговоровможет измениться уже к августу.

Арахамия в интервью «Голосу Америки» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) выразил мнение, что к этому моменнту Киев сможет вернуться к переговорам и выступать на них с позиции силы.

По информации преставителя Киева, именно в это время ожидается контраступление Вооруженных сил Украины. «Мы не хотим делиться нашими планами с Россией, потому что они могут увидеть это в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем контрнаступательные операции в некоторых местах», - сказал Арахамия.

Еще одним возможным условием для начала переговоров Киева с Москвой Арахамия назвал возвращение российских войск к позициям, которые они занимали до 24 февраля 2022 года.

Глава украинской делегации возобновление диалога в нынешних условиях исключил.

Пару дней назад Арахамия сообщал, что войска Украины каждый день теряют в Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными»