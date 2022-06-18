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Газпром сообщил о приостановке транспортировки газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток»

, 12:03

Газпром сообщил о приостановке транспортировки газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток»
фото: Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Российская компания «Газпром» сообщила о временной приостановке транспортировки газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток».

Пресс-служба корпорации предупредила в своем Telegram-канале, что «транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ».

Отмечается, что приостановка транспортировки газа была заранее согласована всеми сторонами.

«Турецкий поток» - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Он предназначен для поставок газа в Турцию и транзитом в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Проектная мощность газопровода - 31,5 млрд кубических метров газа в год.

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