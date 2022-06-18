Представитель МИД Захарова: ЕС должен признать, что создает сложности с доставкой российских удобрений развивающимся странам

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18 июня 2022, 12:34 Источник: РИА Новости

Мария Захарова, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Евросоюзу (ЕС) пора прекратить утверждать, что они не имеют отношения к сложностям экспорта российских удобрений в развивающиеся страны. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне Мария Захарова заявила, что ЕС вводит «международное сообщество в заблуждение», а также создаёт трудности для доставки российских зерновых удобрений за границу.

По ее словам, «в Евросоюзе не стесняются лицемерно утверждать, что не имеют никакого отношения к сложностям, возникающим у наших экспортеров с доставкой российских зерновых удобрений в развивающиеся страны».

Захарова также добавила, что ЕС навязывает странам членам ограниченное взаимодействие с Россией, несмотря на активные призывы Брюсселя сотрудничать с РФ по техническим вопросам.

«Публично – когда этого требуют интересы ЕС – говорится одно, а в реальности, как мы видим, еврочиновниками ведется целенаправленная закулисная работа по навязыванию странам-членам ЕС максимально широкого применения ограничений на взаимодействие с Россией», — отметила представитель МИД.