Представитель МИД Захарова: ЕС должен признать, что создает сложности с доставкой российских удобрений развивающимся странам

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Евросоюзу (ЕС) пора прекратить утверждать, что они не имеют отношения к сложностям экспорта российских удобрений в развивающиеся страны. Об этом пишет РИА Новости.
Накануне Мария Захарова заявила, что ЕС вводит «международное сообщество в заблуждение», а также создаёт трудности для доставки российских зерновых удобрений за границу.
По ее словам, «в Евросоюзе не стесняются лицемерно утверждать, что не имеют никакого отношения к сложностям, возникающим у наших экспортеров с доставкой российских зерновых удобрений в развивающиеся страны».
Захарова также добавила, что ЕС навязывает странам членам ограниченное взаимодействие с Россией, несмотря на активные призывы Брюсселя сотрудничать с РФ по техническим вопросам.
«Публично – когда этого требуют интересы ЕС – говорится одно, а в реальности, как мы видим, еврочиновниками ведется целенаправленная закулисная работа по навязыванию странам-членам ЕС максимально широкого применения ограничений на взаимодействие с Россией», — отметила представитель МИД.