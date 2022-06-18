Во Франции читатели Le Figaro считают позицию Путина по Украине в Евросоюзе ударом ниже пояса

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18 июня 2022, 11:45 Источник: РИА Новости

В. Путин, фото с сайта Кремля

Несколько читателей французской газеты Le Figaro высказали свои мнение о ряде заявлений Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Особое внимание пользователи обратили на оценки президента России перспективы вступления Украины в Евросоюз.

Владимир Путин на ПМЭФ заявил: "Мы ничего не имеем против: это суверенное решение любой страны присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям, а дело этого экономического объединения принимать в свои члены новые государства или нет".

Пользователь с ником Un Épicurien прокомментировал: "Может быть, это первый признак, чтобы мы начали прислушиваться к перешептываниям о переговорах?".

"А Макрон думал, что этим громогласным заявлением запугивает Путина!.." — заметил читатель MICHEL BOUCHARDY.

"Кандидатура Украины в ЕС не представляет угрозы для России. Я бы даже сказал, что это устроило бы Россию. Надо признать, что и без того экономически ослабленная Европа долгие годы будет нести бремя Украины", — думает Insight2000 и полагает, что "за всеми этими красивыми декларациями поддержки уже стоят и будут стоять миллионы, которые европейцы будут платить в виде налогов".