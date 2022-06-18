Одному из лидеров запрещённого в РФ «Исламского государства» вынесен пожизненный приговор

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18 июня 2022, 11:17 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: pixabay.com

Два года назад в Сирии поймали опаснейшего из всех преступников Сирии, Тоджиддина Назарова (Абу-Усама Нораки), а затем привезли в Москву. Все прошедшее время следствие тщательно документировало совершенные им преступления, передав потом уголовное дело о подготовке терактов, участии в террористической группе и незаконном обороте оружия во 2-й Западный окружной военный суд. Уже там бывший амир запрещённой в РФ группировки «Исламское государство» частично признал свою вину. Впрочем, это ему никак не помогло.



Гособвинитель запросил для террориста пожизненный срок в колонии особого режима. Также было запрошено взыскание с обвиняемого штрафа в 1 млн рублей. Вынесенный в прошедшую пятницу приговор оказался куда строже. Суд согласился в части срока с прокурором. Запрошенный размер штрафа был увеличен в полтора раза. Тоджиддин Назаров виновен в многочисленных преступлениях, среди которых были вербовка экстремистов, массовые убийства мирных жителей и жестокие теракты. Только в России он пытался подготовить 23 атаки. Аналитики считают, что пожизненное заключение для такого преступника – это самое правильное решение.