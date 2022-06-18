Попова: заявление, что биолаборатории на Украине работали на благо украинского народа, — ложь

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18 июня 2022, 09:32 Источник: РИА Новости

Анна Попова, фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что биолаборатории на Украине являются риском для биологической безопасности всего мира. С такой информаций Попова выступила на полях Петербургского международного экономического форума.

Она прокомментировала документ Пентагона, в котором говорится, что за последние 20 лет США в мирных целях оказывали поддержку 46 различным гражданским лабораториям, учреждениям здравоохранения и центрам диагностики заболеваний на Украине.

Как отметила Попова, заявления, что биолаборатории работали на благо украинского народа, не соответствуют действительности. По словам Поповой, то, что российские военные выявили на территории, является риском биологической безопасности для всего мира. "Это абсолютно очевидно", - подчеркнула Анна Попова.