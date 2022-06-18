Силы ЛНР продолжают переговоры о сдаче в плен с украинскими боевиками на заводе «Азот» в Северодонецке

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18 июня 2022, 09:25 Источник: РИА Новости

Северодонецк, химический завод «Азот», фото: Oleksii Kovalovukrinform/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Переговоры о возможной сдаче в плен между силами ЛНР и украинскими военнослужащими с «Азота» продолжаются, об этом заявил РИА Новости комендант Северодонецка Виктор Дубина.

Дубина сообщил, что хоть переговоры и продолжаются, пока это не приносит желаемых результатов, а именно – сдачи всех украинских боевиков в плен.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что некоторые украинские военные с химкомбината «Азот» «начали сдаваться в плен». Также помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку Апты Алаудинты заявил, что военнослужащие Вооруженных сил РФ ведут зачистку территории «Азота» от засевших в оккупированных позициях украинских боевиков.