Силы ЛНР продолжают переговоры о сдаче в плен с украинскими боевиками на заводе «Азот» в Северодонецке

Переговоры о возможной сдаче в плен между силами ЛНР и украинскими военнослужащими с «Азота» продолжаются, об этом заявил РИА Новости комендант Северодонецка Виктор Дубина.
Дубина сообщил, что хоть переговоры и продолжаются, пока это не приносит желаемых результатов, а именно – сдачи всех украинских боевиков в плен.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что некоторые украинские военные с химкомбината «Азот» «начали сдаваться в плен». Также помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку Апты Алаудинты заявил, что военнослужащие Вооруженных сил РФ ведут зачистку территории «Азота» от засевших в оккупированных позициях украинских боевиков.