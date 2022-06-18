Генерал ВСУ Карпенко сообщил о потере Украиной половины тяжелых вооружений во время спецоперации

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18 июня 2022, 07:18

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Вооруженные силы Украины потеряли порядка 50 процентов тяжелых вооружений в ходе российской специальной военной операции, приблизительно 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем.

Эту информацию раскрыл генерал армии Украины Владимир Карпенко американскому журналу National Defense. Генерал Карпенко командует логистикой сухопутных войск ВСУ.

«Я говорю только о тяжёлых вооружениях. На сегодняшний день мы имеем примерно 30—40%, а иногда и до 50% потерь техники в результате активных боёв. Таким образом мы потеряли примерно 50%», — цитирует Карпенко RT.

По информации Министерства обороны РA, с начала спецоперации уничтожены украинские: 205 самолетов, 131 вертолет, 1233 беспилотника, 342 ЗРК, 3587 танков и других бронемашин, 539 систем РСЗО, 2013 орудий и минометов, 3658 единиц специальной военной автотехники.