Пользователи Twitter в США отреагировали на ответ Путина на заявление Байдена об инфляции в Штатах

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18 июня 2022, 06:54 Источник: РИА Новости

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Американские пользователи соцсети Twitter впечатлил ответ президента России Владимира Путина на заявление Джозефа Байдена об инфляции в США. В последнее время американский президент связывает рекордную инфляцию в США с ситуацией на Украине и Путиным.

После оглашения майских показателей инфляции в США, которая оказалась максимальной за более чем 40 лет, Байден заявил, что Штаты "никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин".

17 июня, Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что такие утверждения рассчитаны на тех, "кто читать и писать не умеет".

Комментируя эти слова Путина, американские пользователи пишут: "То есть практически на всех либеральных западников" (ник Decemberist). Southpaw Nothin написал: "Мы просто зовем таких демократами", Itsameila полагает: "Это он о Джо Байдене", John Smith добавил: "Инфляция ускорилась, когда Байден вступил в должность, но все равно "виноват Путин". Если вы в это верите, вы безнадежны", Jonathan Falcon выразил мнение: "Ситуация с Украиной повлияла на Запад только тогда, когда сам Запад решил ввести санкции против собственного народа".