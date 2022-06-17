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Путин: Киев, Житомир, Чернигов — исконно украинские территории

, 20:45

Путин: Киев, Житомир, Чернигов — исконно украинские территории
фото с сайта Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме перечислил исконно украинские территории - Киев, Житомир и Чернигов.

Глава российского государства напомнил историю. Путин рассказал, что "Новороссию Россия отвоевала во время войн с Турцией, западную часть Украины Иосиф Сталин забрал во время Второй Мировой войны у Венгрии, Румынии и Польши.

По словам президента, по факту Украина пришла в Россию лишь с тремя территориями — Киев, Житомир, Чернигов. "Остальное досталось Украинской ССР позже, в том числе от Владимира Ленина", - подчеркнул Владимир Путин.

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