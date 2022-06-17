Серебро, изумруды и дань для Панджшерского фронта не помогли закончить там войну

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17 июня 2022, 17:55

Более 40 лет минуло после первой советской войсковой операции в Панджшерском ущелье в 1980 году. Панджшерские операции вошли в историю Афганской войны, дополнив летопись славного боевого пути частей и соединений Советской армии.



Стабильность в соседнем государстве – Афганистане, общая протяженность границы с которым у СССР составляла около 2300 км, была невозможна без контроля над долиной Панджшер, стратегически важным регионом. Присутствие ограниченного контингента советских войск в Афганистане (ОКСВА) было продиктовано необходимостью поддержки законной власти республики.



Стратегическому значению Панджшерского ущелья несколько причин: выход к пакистанской границе; близость к тоннелю перевала Саланг и трассе Кабул–Термез, соединяющей юг республики с севером; близость к стратегической авиабазе Баграм и столице – городу Кабулу.



Трасса Кабул–Термез выводит на приграничный афганский город Хайратон. Напротив, через приграничную реку Амударью, расположен Термез – город на самом юге Узбекистана.



Панджшерское ущелье расположено в 120 км от столицы Кабула, на западе южных отрогов горной системы Гиндукуш, и простирается на 120 км из центральной части страны на крайний северо-восток, разделяя Афганистан на северную и южную части.



В 1980-е годы в Панджшерской долине насчитывалось свыше 200 населенных пунктов и более 100 тыс. жителей. Это самый густонаселенный регион страны.



Площадь Панджшерской долины 3526 кв. км, высота Панджшерских гор в стороне от главной долины порой превышает отметку 6 тыс. м.



В новейшей истории Афганистана Панджшер стал ареной крупных баталий. Растянутые по главной долине эшелоны советских войск становились объектами атак скрывавшихся затем во второстепенных ущельях мятежников.



По всей длине Панджшерского ущелья в природных складках, пещерах, заброшенных шахтах мятежники оборудовали наблюдательные и опорные пункты, связанные друг с другом ходами сообщений, укрытиями и убежищами. Хорошее знание местности давало мятежникам преимущество.



Близость Панджшерского ущелья к построенному советскими метростроевцами в 1964 году тоннелю Саланг, к главной авиабазе Баграм и столице Кабулу представляла угрозу советским войскам и политической стабильности в целом.



Удары авиации и артиллерии ОКСВА из-за физико-географических условий Панджшера были не всегда эффективны. Позиционная оборона мятежников в Панджшерском ущелье в 1980-е годы имела стойкий характер.



Панджшер – удобный транспортный коридор для доставки вооружений и отправки ископаемых в Пакистан. Другая его особенность – сообщающиеся с ним второстепенные долины, удобные для развертывания учебно-тренировочных баз и масштабных боевых действий.



Панджшерцы – этнические таджики, заселившие долину более 700 лет назад, на рубеже XIII века. Их исторической родиной считается селение Дахбед Акдарьинского района Узбекистана, в 8 км севернее Самарканда.



Отличающиеся спаянностью, панджшерцы создавали на чужбине земляческие общества. Это упрощало задачу панджшерской оппозиции – сбор дани с соотечественников на вооруженную борьбу. Независимо от статуса, рода занятий, занимаемой должности оброк платили все – от мелких уличных торговцев до крупных военачальников, видных государственных и партийных деятелей в Кабуле.



«Исламское общество Афганистана» (ИОА) было единственной таджикской партией, входившей в «Пешаварскую семерку» наряду с шестью пуштунскими партиями. В отрядах «семерки» воевали также узбеки, таджики, туркмены, хазарейцы, представители других народов Афганистана.



Для консолидации сил Панджшера лидеры партии ИОА Бурхануддин Раббани и Ахмад Шах Масуд собрали их в ударную группировку «Панджшерский фронт».



Пытаясь добиться превосходства ИОА над другими исламскими партиями «семерки» при распределении иностранной помощи, «Панджшерский фронт» расширял территорию боевых действий. И постепенно стал вместе со своим командующим Ахмадом Шах Масудом символом всего афганского сопротивления.



Панджшерский фронт планировал, организовывал, управлял боевыми действиями отрядов ИОА в центральной, северо-восточной и северной частях страны по принципу регулярной исламской армии.



Получавший от союза «Пешаварской семерки» иностранную помощь Ахмад Шах Масуд умело использовал и экономический потенциал Панджшерской долины и прилегающих территорий. Разработка полезных ископаемых – изумрудов и серебра в Панджшерской долине, лазурита в уезде Джарм провинции Бадахшан – существенно пополняла бюджет Панджшерского фронта.



В верховье ущелья, в местности Пават и окрестностях населенного пункта Пишгор в ущелье Дархиндж работало более 40 шахт, добывавших изумруды. Горнопроходческими работами с использованием японских бурильных установок руководили западногерманские маркшейдеры.



Добытые в Панджшерской долине и афганском Бадахшане изумруды и лазурит вывозились на переработку в Пакистан, а оттуда распространялись дилерами и дистрибьюторами по всему миру.



Доход от одних только изумрудов, основными покупателями которых были ювелиры из Франции, Пакистана, Индии, превышал 10 млн долл. в год и покрывал более половины затрат Панджшерского фронта.



Средства шли на покупку вооружения, обмундирования и продовольствия, на текущие нужды уездных исламских комитетов, на содержание агентурной сети в руководстве армии и правительства, среди населения.



В низовьях Панджшерской долины, в местности Джарий-аб, издревле разрабатывались серебряные рудники. Серебро переправляли в соседнюю долину – Андараб, где из него изготавливали разнообразные изделия. В районах добычи серебра в горной породе образовалось множество выработанных шахт, напоминающих решето. Мятежники стали использовать их для оборудования своих опорных пунктов.



В 1980–1985 годы, за вычетом времени двух перемирий между ОКСВА и Панджшерским фронтом, долина была ареной почти непрерывных боевых действий. На этапах вооруженной борьбы Ахмад Шах Масуд не единожды объявлял в долине всеобщую мобилизацию. В итоге достигнутый масштабными операциями и ценою потерь контроль ОКСВА над Панджшером приводил лишь к временному затишью.



Общее количество Панджшерских операций 1980–1985 в мемуарах советских военачальников и западных источниках колеблется от пяти до девяти.



