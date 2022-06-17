НАТО реформируют из-за спецоперации на Украине

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17 июня 2022, 17:44

В Брюсселе под эгидой Североатлантического Альянса прошли два важных мероприятия, которые способны в будущем повлиять на расстановку сил в Европе и не только.



Вначале состоялась встреча контактной группы «Рамштайн-3», на которой обсуждался дальнейший порядок предоставления Киеву военной помощи. Кроме того, имело место и заседание министров обороны стран НАТО. Оно предваряло саммит альянса, который в скором времени пройдёт в Мадриде.



Тем не менее стало известно, что США вместе с союзниками обсудили создание так называемых «выделенных сил», которые будут базироваться на востоке Европы в непосредственной близости украинских и российских границ. Инициатива главным образом исходит от стран Прибалтики.



Также шеф Пентагона намекнул ещё об одном новшестве. На встречу в Мадриде пригласят и партнёров по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Идея понятна – противостоять не только РФ, но и Китаю. Но сейчас НАТО испытывает некоторые проблемы в связи с неопределённостью в отношении Швеции и Финляндии. Ведь против их вступления в блок категорически выступает Турция.



Эксперты предполагают, что вскоре страны, входящие в НАТО, должны будут увеличить свой оборонный бюджет. Ещё Дональд Трамп настаивал на цифре 3% от ВВП до 2024 года. За это его невзлюбили во многих европейских странах.



