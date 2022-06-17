Риски распространения ядерного оружия на Тайване остаются низкими, но США нагнетают обстановку

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17 июня 2022, 17:17 Источник: Независимая газета

Отношения между государствами Азиатско-Тихоокеанского региона перешли в режим повышенной военно-политической готовности. Президент США Джозеф Байден заявил о намерении Вашингтона защищать Тайвань, а бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ – о необходимости отказа Японии от «ядерного табу».



В ответ на это премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун жестко осудил идею размещения в регионе ядерных боеголовок, предупредив, что это приведет к новой гонке вооружений и ослабит региональную стабильность.



В свою очередь, американское Агентство по противоракетной обороне подчеркнуло необходимость укрепления обороны Гуама – ключевой позиции Вашингтона для защиты Тайваня от наступления материкового Китая – за счет «мобильного комплекса с перехватчиками, интегрированными в систему Aegis».



Понятное раздражение в Пекине вызывает открытое антикитайское направление американских инициатив в регионе – особенно тех, что распаляют «дух независимости» Тайваня. Который в период холодной войны предпринимал активные шаги для производства ядерного оружия и едва ли полностью закрыл эту главу своей истории.



Ключевой вопрос политики безопасности Тайваня – взаимоотношения с материковым Китаем. Заявленные намерения Пекина по воссоединению Китая воспринимаются Тайванем как экзистенциальная угроза безопасности. Крайнюю озабоченность в Тайбэе вызывает рост обычных вооружений КНР, в особенности потенциал противокорабельных баллистических и гиперзвуковых ракет.



С середины 1950-х годов фактическим гарантом безопасности Тайваня выступал Вашингтон. Правовую основу американо-тайваньских отношений составляют указ о гарантиях Тайваню 2020 года и Договор об отношениях с Тайванем 1979 года (заменивший Договор о взаимной обороне 1954 года). В рамках этих договоров Вашингтон может осуществлять регулярные поставки вооружений Тайбэю для укрепления его независимого оборонительного потенциала.



Ни в одном из этих документов, впрочем, не указано, какие именно действия США предпримут для защиты острова. В связи с этим вышеупомянутое заявление Байдена может быть истолковано широко, не предполагая при этом существенного изменения текущего американского курса.



В середине 2020 года США одобрили продажу Тайваню ракет класса «земля–воздух» на сумму в 620 млн долл. В октябре 2021 года президент Тайваня Цай Инвэнь впервые подтвердила факт присутствия американского контингента на территории острова – официально в учебно-тренировочных целях.



С начала XXI века в Белых книгах Тайваня содержится положение о «пяти «нет» Тайваня в отношении ядерного оружия»: не распространять, не разрабатывать, не приобретать, не хранить и не использовать. В то же время в «Обзоре военной политики» 2021 года говорится о необходимости обучения военных кадров технологиям двойного назначения.



Иными словами, внутриполитический дискурс зависим от внешнеполитической ситуации и текущей оценки угроз безопасности. Тезис о сохранении «ядерной опции» используется как для «устрашения» материкового Китая, так и для сигнала Вашингтону. Ядерная риторика преследует и сугубо внутриполитические цели: зондирование почвы на предмет общественного отношения к тайваньскому ядерному арсеналу и увеличению военного бюджета.



В период холодной войны Тайвань дважды предпринимал попытки присоединиться к клубу ядерных держав (программа «Цин Чу»). По некоторым оценкам, за 1968–1974 годы более 300 тайваньских специалистов-ядерщиков стажировались в Соединенных Штатах. Очевидно, что возобновление на Тайване ядерных разработок станет для Пекина поводом к началу боевых действий – учитывая, что для защиты своих «коренных интересов» КНР не исключает применения военной силы. «Ядерная опция» подорвет и экономические отношения с КНР. Поэтому риски распространения ядерного оружия на Тайване остаются низкими. Однако создание Соединенными Штатами напряженности в АТР посредством агрессивной политики сдерживания Китая ослабляет региональную стабильность и едва ли способствует укреплению ядерного нераспространения.