НМ ЛНР: отдельные отряды военных Украины, окруженные в промзоне завода «Азот» в Северодонецке, начали сдаваться в плен

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17 июня 2022, 14:05

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Отдельные отряды военнослужащих Вооруженных сил Украины , окруженные в промышленной зоне завода «Азот» в городе Северодонецке, начали сдаваться в плен. Об этом, как пишет Telegram-канал интернет-издания «Украина.ру», проинформировали в Народной милиции ЛНР.

«В НМ ЛНР сообщают, что отдельные отряды ВСУ, окруженные на территории промзоны завода "Азот" в Северодонецке, начали сдаваться в плен», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее в пятницу сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал целью специальной операции России на Украине спасение Донбасса от варварских актов со стороны киевской военщины.