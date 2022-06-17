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НМ ЛНР: отдельные отряды военных Украины, окруженные в промзоне завода «Азот» в Северодонецке, начали сдаваться в плен

, 14:05

НМ ЛНР: отдельные отряды военных Украины, окруженные в промзоне завода «Азот» в Северодонецке, начали сдаваться в плен
Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Отдельные отряды военнослужащих Вооруженных сил Украины , окруженные в промышленной зоне завода «Азот» в городе Северодонецке, начали сдаваться в плен. Об этом, как пишет Telegram-канал интернет-издания «Украина.ру», проинформировали в Народной милиции ЛНР.

«В НМ ЛНР сообщают, что отдельные отряды ВСУ, окруженные на территории промзоны завода "Азот" в Северодонецке, начали сдаваться в плен», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее в пятницу сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал целью специальной операции России на Украине спасение Донбасса от варварских актов со стороны киевской военщины.

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