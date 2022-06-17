Украинские нацисты стреляли по мирным жителям просто чтобы перед боем опробовать снайперскую винтовку

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17 июня 2022, 11:59 Источник: Коммерсант

Как стало известно «Ъ», на совещании в Мариуполе председатель СКР Александр Бастрыкин обсудил со следователями расследование уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего командира 1-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ, героя Украины Евгения Бовы (позывной Черчилль) и его подчиненных. По предварительным данным, на счету морпехов может быть порядка 200 убитых человек. Свидетели отмечают, что давая добро на убийства, в том числе просто для проверки готовности оружия, Черчилль всякий раз подчеркивал: «Своих здесь нет».



Практически ежедневно силовики задерживают в Мариуполе по несколько украинских военных, которые прячутся на комбинате Ильича и заводе «Азовсталь», в промзоне и в развалинах жилого сектора Мариуполя. По данным военной контрразведки, лиц, «уклоняющихся» от пленения, может быть порядка трехсот.



Эксперты изучают содержимое сотен телефонов, изъятых у сдавших морпехов и бойцов националистического полка «Азов». В них были найдены изображения фашистской символики и других свидетельств того, что владельцы могли быть приверженцами нацистской идеологии. Вели они себя в Мариуполе соответственно.



Одним из организаторов убийств мирного населения следствие считает бывшего командира 1-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Евгения Бову, удостоенного звания Героя Украины за оборону Мариуполя. По данным СКР, подполковник может быть причастен к насильственной смерти порядка двухсот мариупольцев. Свидетельства об этом в ходе допросов предоставили сами морпехи, сдавшиеся в плен. В присутствии адвокатов по назначению они рассказали следователям, что, задерживая показавшихся подозрительных им людей по приказу комбата, выясняли, являются они разведчиками или наводчиками «сепаратистов», сочувствуют им или нет, а затем вне зависимости от результатов дознания, как правило, открывали по ним огонь. Якобы подполковник всякий раз давал на это добро по рации, заявляя, что «своих здесь все равно нет».



Один из украинских морпехов — сержант Роман Костюченко 25 марта «просто, чтобы перед боем опробовать снайперскую винтовку», застрелил из нее местного жителя, проезжавшего мимо на велосипеде.



По словам источника «Ъ», близкого к следствию, в показаниях других морпехов и бойцов «Азова» говорится о десятках похожих жертв. Среди них, например, оказались люди, направлявшиеся в еще не закрытые магазины, и даже мужчины, собравшиеся во дворе жилого дома, чтобы выпить.



Сам Черчилль, по данным «Ъ», проходит обвиняемым по уголовным делам, которые расследует СКР, а также прокуратуры ДНР и ЛНР. Наименее тяжкое преступление, ст. 356 (применение запрещенных средств и методов войны, до 20 лет заключения) УК ему инкриминирует российское следствие. По законам донецких республик ему грозит расстрел.



На допросах подполковник признал часть вмененных ему преступлений, но некоторые категорически отверг, ссылаясь, например, на то, что доклад перед стрельбой с поста не получал, или на то, что его люди не находились в том месте, где потом нашли трупы с огнестрельными ранениями. При этом, по отзывам его защитника, офицер Бова всякий раз интересуется, когда его отправят из Донбасса в Россию, где нет смертной казни и возможные кровники его не достанут.