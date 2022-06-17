В Армении ожидаются концерты Шакиры, Джей Ло и Энрике Иглесиаса

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17 июня 2022, 11:36 Элиза Пайтян

Фото: pixabay.com

Основатель фестиваля «Айя» Сона Ованнисян прокомментировала возможный приезд в Армению всемирно известных звезд.



Сейчас идут переговоры относительно выступления в Армении таких популярных звезд, как Шакира, Дженнифер Лопес и Энрике Иглесиас.





По ее словам, организаторы скоро перейдут к стадии заключения договоров.



«В данный момент мы больше сосредоточены на приезде таких звезд, как рэпер 50 Cent, французская певица Zaz и британская группа Led Zeppelin», - отметила Ованнисян.



Она подчеркнула, что эти и другие исполнители приедут в Армению в рамках фестиваля «Айа».



Звезды приедут этой осенью и на следующий год. Относительно приезда рэпера 50 Cent, певицы Zaz и Led Zeppelin Ованнисян сообщила, что все идет нормально, уже начали оборудовать сцену и скоро состоится пресс-конференция.



Ованнисян сообщила, что 50 Cent уже заканчивает свое европейское турне, в котором, к нашей гордости, нашел свое место и Ереван.

Она отметила, что полным ходом идут подготовительные работы для организации на высоком уровне мероприятия, масштаба которого в Ереване еще не было.



Что касается билетов, то, по ее словам, есть категории билетов, которые уже раскупили. А более дешевые билеты в продаже еще имеются. Ованнисян посоветовала желающим побыстрее приобрести билеты.



По словам основателя фестиваля «Айя», переговоры насчет гастролей в Армении Шакиры ведутся на октябрь следующего года, а Лопес с Иглесиасом – на осень этого года.