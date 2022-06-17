Талибы не оправдали надежд США

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17 июня 2022, 11:11

В Афганистане может начаться новый исторический период. Вашингтон предлагает движению Талибан (запрещено в РФ) провести большую конференцию. На ней стороны должны обсудить вопросы примирения враждующих политических группировок. Потом Белый дом предложит план создания нового правительства в республике.



Спецпредставитель президента США по Афганистану Том Уэст считает, что американцы дали Афганистану достаточно времени, чтобы талибы продемонстрировали способность руководить страной. Однако они не обеспечили гарантии безопасности. При этом политик считает недопустимым применение оружия для свержения действующего режима в Афганистане.



Заявления американских политиков частично объясняются внутренней повесткой в США. В частности, осенью пройдут выборы в Сенат. Президентская партия может остаться в аутсайдерах. К ней слишком много претензий по поводу провала спецоперации войск США в Афганистане. Челночная дипломатия Байдена может усилить активность государства на афганском направлении. Однако масштабного присутствия американцев в азиатской стране больше не будет. Шансы стать оператором «большой игры в Афганистане» у США слишком малы. Врочем, проект управления страной не смогли предложить ни Россия, ни Китай, являющиеся крупными участниками региональной политики.