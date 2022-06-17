По техническим причинам Россия приступила к снижению поставок газа европейским потребителям

Москва не ждёт, пока Брюссель откажется от «голубого топлива» по политическим соображениям. Транзит поставок через Украину сократился почти в два раза.
Газ в Европу транспортируется по трубопроводу «Северный поток-1». Однако поломка на одной из подстанций привела к снижению давления в трубе почти в три раза. Это приводит к удорожанию топлива. Стоимость тысячи кубометров газа на рынках Старого Света составляет уже более 1,4 тысячи долларов. На цену газа оказывает влияние и климат. В Испании и Франции установилась аномальная жара. Для работы кондиционеров необходим большой объём электроэнергии, который вырабатывается за счёт станций, функционирующих на газе.
Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер на ПМЭФ-2022 сообщил, что Россия будет определять систему общественно-экономического устройства мира. Государство не будет играть по правилам, которые придумал кто-то другой. Проблемы могут быть решены политическими инструментами. Пока Россия не спешит идти первой навстречу Европе. В этом нет смысла, так как регион планирует отказаться в перспективе от российского газа.
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