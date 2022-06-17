The Guardian: сотни прибывших по предусматривающих жильё визе в Англию украинских семей остались без крова

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17 июня 2022, 07:41 Источник: РИА Новости

Британский премьер Борис Джонсон, MFA Russia Press Service/ Global Look Press

Сотни украинских семей остались без крова в Англии после того, как прибыли в страну по визам, предусматривающим обеспечение их жильем. Британская газета Guardian пишет об этой проблеме со ссылкой на официальные данные.

По информации издания, в период с конца февраля за помощью из-за отсутствия жилья обратились уже минимум 480 семей с детьми и 180 одиноких граждан из Украины.

Трудности с жильем у украинских беженцев возникают как в случае с программой "Дома для Украины", так и в случае виз по семейной схеме.

В организации "Беженцы дома" "разочарованы и опечалены, но не удивлены" проблемами, возникающими с размещением украинских граждан. Исполнительный директор организации Лорен Скотт заявил, что "срочно нужен" план помощи семьям, размещение которых "пошло не так".

Издание также пишет, что многие ангийские власти "относятся к украинским семьям как к бездомным", оставляя их в общежитиях и отелях, как это было с беженцами из Афганистана.