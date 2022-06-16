В Туркменистане женщинам запретили увеличивать губы, грудь и наращивать ногти, полиция проводит рейды по салонам красоты

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16 июня 2022, 19:49

Фото: GlobalLook

Когда Гурбангулы Бердымухамедов, просидевший на посту президента 15 лет, наконец уступил место своему единственному сыну Сердару, многие понадеялись, что дышать станет хоть чуточку свободнее. Но не тут-то было! Получилось все наоборот, и досталось больше всего бедным женщинам.

Власти требуют, что туркменки выглядели максимально естественно. В Ашхабаде табу на все искусственное – накладные ногти и ресницы, татуировки. Что уж говорить о ботоксе, силиконе и всевозможных филлерах. Увеличивать губы или грудь, наращивать волосы теперь нельзя. Говорят, по салонам красоты проходят специальные рейды, нарушителей штрафуют.

Впрочем, местным женщинам не привыкать. Им и раньше доставалось, например, за обтягивающие джинсы или платье. На улице могли подойти стражи правопорядка и в лучшем случае - сделать замечание.

В местных СМИ официального подтверждения происходящему нет – все медиа в Туркменистане контролирует государство. Но информация все равно расползается. По слухам, полиция требует, чтобы в магазинах убрали с полок декоративную косметику, ведь она «может навредить здоровью» граждан. В учебных заведениях девушкам рассказывают о негативном влиянии макияжа и маникюра.

Чем дальше от столицы – тем все строже. Некоторые утверждают, что в провинции запрещают даже красить губы, ярко подводить глаза и покрывать ногти цветным лаком.

Не ходите, наши гламурные барышни, в Туркмению гулять!