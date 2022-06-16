Индийцы устроили массовые протесты против новой системы воинской службы Agnipath

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16 июня 2022, 18:41

Протесты в Индии/ из открытых источников

Массовые протесты с беспорядками устраивают жители Индии, настолько местным мужчинам хочется оказаться в армии. По всей стране горят составы поездов, покрышки, перекрывают основные трассы, в городах творится хаос. Причиной такого поведения служит новая система воинской службы Agnipath.

Согласно новым правилам, призывать будут только тех, кому от 17,5 до 21 года. Причём это касается и мужчин, и женщин. Если раньше можно было заключить контракт на 17 лет, сейчас — всего на 4. Потом – безрадостная перспектива бомжевания. За раннюю отставку больше не назначают пенсий.

Власти планируют ввести новое устройство воинской системы с октября текущего года. Жители негодуют уже сейчас.