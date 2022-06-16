Bloomberg: Индия предложила рупию в качестве альтернативы доллару при расчётах в российско-индийской торговле

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16 июня 2022, 16:59

Индийская рупия, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Представители властей Индии предложили для межгосударственных расчётов в торговых сделках рупию. Информацию об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник иностранного агентства Bloomberg.

Официальный Нью-Дели делал попытку раньше внедрить нацвалюты во взаимных расчетах, но практика оказалась неудачной в связи с изменчивым курсом рубля тогда.

«Нью-Дели планирует использовать сумму в рупиях, эквивалентную 2 млрд долларов и хранящуюся в государственных российских банках ВТБ и Сбербанк», − приводит агентство слова своего источника.

Вероятно, что договор об использовании индийской валюты окончательно утвердят в ходе визита официальных лиц РФ в Нью-Дели, который должен состояться на этой неделе.

Ввиду активизации закупок со стороны Индии российских товаров Москва может довести депозиты до 5 млрд долларов к концу текущего года.