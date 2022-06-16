Представитель ВГА Запорожской области Рогов: тысячи добровольцев защищают регион от ВСУ

Жители Запорожской области на освобождённых территориях записываются добровольцами ради защиты региона от боевиков ВСУ. свыше 3,5 тысячи таких защитников насчитывает импровизированное народное ополчение. Такую информацию сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Пишет ФАН со ссылкой на РИА Новости.
Политический и общественный деятель подчеркнул, что на борьбу с самопровозглашённым киевским режимом встали добровольцы из Запорожской области, значительная часть которых в настоящее время находится в корпусах Народной милиции ДНР и ЛНР.
«Другая половина получила российское гражданство и пополнила ряды ВС РФ», − добавил он.