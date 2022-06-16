Завтра Европа откажется от российской стали

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16 июня 2022, 11:27

Антироссийские меры Запада расширяются. Министры оборонных ведомств стран НАТО договорились увеличить объёмы военной помощи Украине. Кроме того, Киев ведёт переговоры с Вашингтоном о покупке американского газа взамен российским поставкам. Несколько недель назад от газа из РФ отказалась вся Прибалтика. Правда, страны региона не имеют практически никакой промышленности и производства.



Серьёзный удар по российской металлургической отрасли могут нанести санкции в отношении стали, поставляемой в европейские страны. Сами ограничения были приняты ещё весной, после начала спецоперации РФ на Украине. Однако действовать они начнут с 17 июня. В Европе оценили ущерб от запрета на поставки российской стали в 3 миллиарда евро. При том, что за весь прошлый год из России было вывезено стального проката на общую сумму более 7,3 миллиарда долларов.



От российской нефти страны ЕС смогут отказаться только по отдельности и в разные периоды времени. В частности, Венгрия, Чехия и Словакия не поддержали резкое эмбарго на российские энергоносители, опасаясь наступления кризиса в экономике.



В то же время практически все западные государства выступают за увеличение военное помощи Украине. В скором времени она должна получить противокорабельные ракеты. Новый пакет военной помощи стран Запада должен составить порядка 650 миллионов долларов.