Забюрокраченная миграционная политика России выталкивает иностранцев из страны

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16 июня 2022, 10:21

Льготные сроки для украинских беженцев в России имеют ограниченные сроки для легализации. После их окончания потребуется оформление какого-либо статуса в стране. При этом даже наличие внешнеполитических вызовов не поменяло миграционную политику в России. Она по-прежнему имеет множество барьеров, ловушек и формальных сложностей. Из-за этого иностранцы попадают под наказание, либо уезжают обратно на родину, в том числе в районы боевых действий.



Часть украинских беженцев с 2014 года живут в России на нелегальном положении. При этом в страну продолжают поступать новые беженцы с Донбасса и Украины. Из-за разрыва дипломатических отношений между Москвой и Киевом очень сложно идентифицировать личности приезжих. Однако украинские мигранты стараются остаться в России, так как не видят перспектив после возвращения на Украину. С высокой долей вероятности их призовут в армию или отправят в тюрьму за контакты с «агрессором».



Выехать в третью страну они также не могут из-за отсутствия документов и множества сложностей.